L' escavatore si ribalta nel bosco ferito un 65enne in Appennino

Nel tardo pomeriggio di ieri, un escavatore si è ribaltato in un'area boschiva di difficile accesso nelle montagne di Fiumalbo. Un uomo di 65 anni è risultato ferito nell'incidente, avvenuto in un'area impervia dell'Appennino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e recuperare la persona coinvolta. Le autorità stanno accertando le cause dell'incidente.

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in una zona impervia sulle montagne di Fiumalbo. E' accaduto in un terreno privato raggiungibile da via Rotari intorno alle 19.Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 56 anni che stava manovrando un escavatore sulla sua proprietà. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Si ribalta l’escavatore al cimitero, 64enne in ospedale Escavatore si ribalta in cantiere: operaio muore sul colpoUn operaio di 58 anni ha tragicamente perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un escavatore che stava manovrando. Temi più discussi: L'escavatore si ribalta nel bosco, ferito un 65enne in Appennino; Incidente sul lavoro a Gualtieri: operaio si ribalta in un fosso con l’escavatore; Escavatore si ribalta, un ferito a Gualtieri; Escavatore si ribalta sui Ronchi: morto un operaio di 58 anni. Infortunio sul lavoro a Vezia, in Canton Ticino: escavatore si ribalta in un cantiere, un uomo è graveIl fatto giovedì poco dopo le 10.30, in via ai Cedri. Un operaio di 38 anni è rimasto schiacciato dal mezzo meccanico dopo il cedimento del terreno. È stato trasportato d’urgenza in ospedale ... varesenews.it Si ribalta l’escavatore, frontaliere resta schiacciato: è in pericolo di vitaL’incidente sul lavoro si è verificato a Vezia, in Canton Ticino. Indaga la Polizia cantonale ... msn.com Al via stasera su Rai1 la serie tv in quattro puntate Uno sbirro in Appennino. Claudio Bisio interpreta il commissario Vasco Benassi. Nel cast anche Valentina Lodovini nel ruolo di Nicole Poli e Chiara Celotto nel ruolo di Amaranta Palomba. L’appuntamento è - facebook.com facebook Nella nuova serie "Uno sbirro in Appennino", un commissario 60enne viene trasferito nel paese d'origine x.com