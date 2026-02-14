Lecco lite tra vicini con spray al peperoncino | 60enne ferito

A Lecco, un uomo di 60 anni è rimasto ferito durante una lite tra vicini, scatenata da un acceso diverbio e sfociata nell’uso di spray al peperoncino. I vicini avevano già discusso più volte, ma questa volta la situazione è peggiorata quando la donna ha spruzzato la sostanza irritante, ferendo l’uomo.

Le liti di condominio tra le due dirimpettaie erano all'ordine del giorno. Litigi su litigi in quel condominio a Calco, in provincia di Lecco. L'ultima è finita male. Una delle due, 60 anni entrambe, ha tirato fuori uno spray al peperoncino che puntato contro l'altra. Poi ha "premuto" il grilletto. Dolore, urla. Poi la corsa all'ospedale: rischia di perdere la vista., Dopo l'ennesima lite una delle due ha deciso di ricorrere lo spray al peperoncino. Così ha schiacciato l'erogatore puntando verso di lei e ha svuotato il contenitore dritto nei suoi occhi. La sessantenne ha provato a proteggersi ma alla fine ha complicato la situazione visto che con le mani si è sparsa la sostanza urticante negli occhi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Una lite tra vicine a Calco si è trasformata in un’aggressione quando una donna di 60 anni ha spruzzato lo spray al peperoncino alla sua vicina, rischiando di danneggiarle la vista.

Tre minorenni sono stati denunciati dai carabinieri di Castiglione di Ravenna per aver spruzzato spray al peperoncino durante una lite su un bus, causando lesioni aggravate e interruzione del servizio pubblico.

