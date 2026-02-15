Incidente a Favara scontro tra auto e monopattino | giovane ferito

Un giovane straniero è rimasto ferito dopo uno scontro tra un'auto e un monopattino a Favara, avvenuto in viale Stati Uniti. L’incidente si è verificato quando il ragazzo, che stava attraversando la strada con il suo mezzo elettrico, è stato investito da un'auto che sopraggiungeva. Il ragazzo ha riportato ferite e si trova ora sotto osservazione in ospedale. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Il conducente della vettura si è fermato per prestare soccorso e ha allertato il 118. Il ragazzo è stato trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio Scontro tra un'auto e un monopattino a Favara in viale Stati Uniti, dove un ragazzo di nazionalità straniera che viaggiava sul mezzo elettrico ha avuto la peggio rimanendo ferito sul selciato. La persona alla guida dell'auto si è subito fermata per prestare aiuto, contattando i soccorsi e rimanendo accanto al ferito fino all'arrivo del personale sanitario. Il giovane è stato quindi trasferito con un'ambulanza del 118 all'ospedale San Giovanni di Dio per ricevere le cure necessarie.