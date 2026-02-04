Incidente stradale in cui un pedone è stato investito e ucciso dopo un incidente auto

Questa notte, lungo il raccordo tra Perugia e Bettolle, un pedone è stato investito e ucciso da un’auto. L’uomo, ancora non identificato, è stato travolto mentre attraversava la strada e non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate. La polizia sta ancora cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

**Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un veicolo dopo un incidente stradale. È successo nella notte di martedì, lungo il raccordo Perugia-Bettolle, in Umbria. La vittima, un cittadino di Perugia, era salito in auto per recarsi a una destinazione nota, quando improvvisamente è andato in collisione con un cartello di segnalazione in zona cantiere.** La sua auto, con un urto violento, si è sbandata e fermata sulla carreggiata. L'uomo, probabilmente per verificare lo stato di danno o per cercare di segnalare il pericolo, è sceso a piedi. È stato proprio in quel momento che è stato investito da un secondo veicolo in transito.

