Si ferisce mentre scia nei pressi del Lago Martini | 56enne trasportata in ospedale

Verso l’ora di pranzo, tre tecnici della stazione Monte Orsaro impegnati in attività di scialpinismo hanno rintracciato una coppia vicino al Lago Martini, vicino alla località sciistica di Prato Spilla. La donna, una 56enne proveniente dalla provincia di La Spezia, si era ferita durante la discesa e è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Sono stati tre tecnici della stazione monte Orsaro, impiegati in attività personale di scialpinismo, a trovare una coppia vicino a Prato Spilla Verso l'ora di pranzo sono stati tre tecnici della stazione monte Orsaro, impiegati in attività personale di scialpinismo, a trovare una coppia nei pressi del Lago Martini (in zona vicina alla località sciistica di Prato Spilla): la donna (una 56enne della provincia di La Spezia) lamentava un forte dolore ad un arto inferiore a seguito di una caduta con gli sci e, dato il trauma, non riusciva più a proseguire. Sono stati i tecnici SAER ad avvisare la centrale operativa del 112 che ha successivamente inviato sul posto l'elisoccorso Pegaso 3, decollato da Massa.