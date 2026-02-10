Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono circolate voci di censura nei confronti di Ghali. Alcuni sui social hanno gridato al complotto, sostenendo che la Rai avrebbe censurato il rapper. Ma ora è stato chiarito: le inquadrature di Ghali sono state fatte da una regia internazionale, non dalla Rai, e non c’è stata nessuna censura.

Hanno urlato al complotto anche sui social: hanno scritto e detto di censura nei confronti d i Ghali durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Ebbene, come evidenzia Italia Oggi in un documentato articolo, le accuse rivolte alla Rai si basano su un clamoroso equivoco. La regia televisiva dell’evento mondiale non era infatti di competenza della Rai, bensì dell ‘Olympic Broadcasting Services (OBS), l’organismo del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) responsabile di tutto ciò che va in onda a livello globale. Insomma, se non hanno inquadrato il cantante tanto caro ai pro-Pal, non dipendeva dagli occhiuti censori di TeleMeloni ma dai più pratici registi tv internazionali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Smontata la bufala di Ghali censurato dalla Rai: le inquadrature delle Olimpiadi sono di una regia internazionale (video)

Durante l’apertura delle Olimpiadi, il nome di Ghali non è stato citato e nessuna inquadratura del rapper è apparsa in diretta.

I fan di Ghali si aspettavano un concerto speciale e così è stato.

