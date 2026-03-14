I Vigili del fuoco di Fermo sono intervenuti ieri sera a Campofilone per un incendio in un garage situato al piano terra di un edificio di tre piani. Due autobotti sono state impiegate per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, senza registrare feriti o danni ad altre parti dello stabile. L’intervento si è concluso in breve tempo, evitando ulteriori conseguenze.

Un garage situato al piano di un stabile a tre piani a Campofilone ha preso fuoco ieri sera. L’intervento dei Vigili del fuoco di Fermo, supportato da due autobotti, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area colpita. Nessun ferito è stato segnalato sul posto, dove erano presenti anche personale del 118, Carabinieri e il funzionario del 115. L’evento si è verificato poco dopo le ore 18:30, con la squadra che ha agito prontamente per contenere il danno. La presenza delle forze dell’ordine e del soccorso sanitario indica una gestione coordinata della crisi, evitando che l’incendio si estendesse ai piani superiori dell’edificio residenziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incendio a Campofilone: garage in fiamme, nessun ferito

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