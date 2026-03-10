Incendio a Monfalcone | fiamme nella cucina nessun ferito

Nella mattinata di oggi, a Monfalcone, un incendio si è sviluppato nella cucina di un appartamento nel quartiere storico della città. Le fiamme hanno causato danni all’ambiente senza provocare feriti tra i residenti. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La causa dell’incendio non è ancora nota.

Un rogo improvviso ha sconvolto la tranquilla mattinata di Monfalcone, un quartiere storico della provincia di Gorizia. Verso le sei del mattino di questo martedì 10 marzo 2026, le fiamme hanno preso vita all’interno della cucina di un appartamento situato in via Tacitiana. Nessun inquilino era presente nell’abitazione al momento dell’evento, evitando così tragedie umane immediate. I vigili del fuoco di Monfalcone sono intervenuti prontamente sul posto, procedendo all’evacuazione preventiva dell’intero edificio per garantire la sicurezza dei residenti circostanti. L’incendio è stato domato rapidamente, ma l’origine precisa dell’accaduto rimane al vaglio delle autorità competenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio a Monfalcone: fiamme nella cucina, nessun ferito Articoli correlati Incendio nella cucina del ristorante. Nessun ferito, il locale è inagibileÈ stato dichiarato temporaneamente inagibile il ristorante di piazza Avis, dopo l’incendio scoppiato mercoledì sera poco prima delle 21. Pomezia: incendio in un’azienda di generi alimentari, in fiamme 9 furgoni, nessun feritoUn incendio è divampato nella notte tra sabato e domenica all’interno di un’azienda specializzata in generi alimentari situata a Pomezia. Tutto quello che riguarda Incendio a Monfalcone fiamme nella... Temi più discussi: Paura all'alba a Monfalcone, fiamme in un appartamento: evacuato un intero condominio; Treni fermi per un guasto sulla linea tra Altavilla e Padova; Rischio incendi, Monfalcone mette in sicurezza la viabilità forestale; Incendio in una palazzina a Trieste, le fiamme distruggono il tetto: evacuati 5 piani. Incendio in un condominio a Monfalcone, residenti evacuatiUn incendio si è sviluppato all'alba di oggi (martedì 10 marzo) in un condominio di via Tacitiana a Monfalcone. Le fiamme hanno interessato una cucina di un appartamento vuoto. rainews.it Tremendo incendio in un appartamento, evacuato un condominio: una persona portata al pronto soccorsoMONFALCONE. Sono stati momenti di paura quelli vissuti nelle primissime ore di questa mattina in via Tacitiana a Monfalcone a causa di un incendio che è divampato all'interno di un appartamento al ter ... ildolomiti.it Incendio in un appartamento in via Vista a Barletta: anziano residente trasportato in codice rosso in ospedale Un incendio in un appartamento questa mattina poco dopo le 12 in via Vista a Barletta ha richiesto l’intervento di vigili del fuoco e due equipe sanitari - facebook.com facebook #Pistoia, dalle ore 5 di stamattina intervento #vigilidelfuoco in corso a Pescia per un'esplosione, causata probabilmente da una fuga di gas, e successivo incendio in un'abitazione. In atto operazioni di ricerca di un uomo segnalato come disperso [ #10marzo 7: x.com