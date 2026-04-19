Inaugurata La Casa di Maria | una nuova esperienza di abitare per over 65

Sabato 18 aprile 2026 è stato inaugurato nel Comune di Roncola un nuovo centro dedicato alla residenzialità per anziani. La struttura, chiamata “La Casa di Maria”, si rivolge a persone di almeno 65 anni che presentano fragilità e possono ancora vivere in modo parziale in autonomia. L’edificio rappresenta un esempio di housing sociale pensato per offrire supporto e spazi di vita condivisa a questa fascia di età.

È stata inaugurato ufficialmente, sabato 18 aprile 2026, nel Comune di Roncola “La Casa di Maria”: una nuova esperienza di housing sociale dedicata a persone dai 65 anni in su che presentano fragilità, ma ancora in grado di vivere in parziale autonomia. La struttura, realizzata e gestita da Associazione Comunità Il Gabbiano ODV in stretta collaborazione con Ambito Territoriale Sociale Valle Imagna – Villa d’Almè e Azienda territoriale per i servizi alla persona Valle Imagna – Villa d’Almè oltre che con il coinvolgimento di Comune e Parrocchia di Roncola, rappresenta un’esperienza innovativa, che propone un nuovo modo di offrire assistenza alle persone anziane garantendone il più possibile l’autonomia, ma anche la piena integrazione con il territorio.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Inaugurata la nuova palestra dell'Isis "Volta": spesi 2,65 milioni di euro San Gemini, nello showroom di Profili Arredamenti arriva l’evento “Come a casa…”: "Intendere l'abitare come esperienza di gesti, atmosfere e relazioni”Dal 20 al 22 febbraio lo showroom di Profili Arredamenti, nella sede di via Porta Romana 53 a San Gemini, sarà animato dall’evento “Come a casa…” Una... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Inaugurata La Casa di Maria: una nuova esperienza di abitare per over 65; Benvenuti alla Casa della Comunità di Terre d’Acqua; Inaugurazione in differita per la Casa di comunità aperta da un mese; Vergato, inaugurata la Casa della Comunità. Inaugurata La Casa di Maria: una nuova esperienza di abitare per over 65Inaugurato sabato mattina il nuovo servizio residenziale realizzato grazie a finanziamenti PNRR e pensato per anziani che presentano fragilità, ma capaci di vivere in autonomia ... bergamonews.it Inaugurata la Casa di comunità: Un traguardo importanteInaugurata ieri la nuova Casa di comunità la cui realizzazione ha richiesto un investimento di tre milioni di euro da parte della Regione Toscana, attraverso la Asl. I servizi sanitari disponibili per ... lanazione.it How do you say "Maria's house" in Italian A)La casa a Maria B)La casa di Maria C)La casa da Maria facebook