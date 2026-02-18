San Gemini nello showroom di Profili Arredamenti arriva l’evento Come a casa… | Intendere l' abitare come esperienza di gesti atmosfere e relazioni

Profili Arredamenti di San Gemini organizza l’evento “Come a casa…” dal 20 al 22 febbraio, perché vuole mostrare come i piccoli dettagli possano trasformare un ambiente. Durante la tre giorni, nello showroom di via Porta Romana 53, i visitatori potranno scoprire atmosfere calde e accoglienti, pensate per far sentire ogni spazio più familiare. L’evento invita a riscoprire il valore dei gesti quotidiani e delle relazioni che si creano tra le mura di casa.

Dal 20 al 22 febbraio lo showroom di Profili Arredamenti, nella sede di via Porta Romana 53 a San Gemini, sarà animato dall’evento “Come a casa.” Una tre giorni dedicata all’amore per la casa, per riscoprire quanto ogni dettaglio possa fare la differenza, grazie ad atmosfere, relazioni e ricordi che si costruiscono nel tempo. Infatti, come affermano Sandra, Paola e Patrizia, di Profili Arredamenti: “Per noi la casa non è mai solo arredo. È ascolto, progetto, attenzione ai dettagli. È uno spazio che custodisce abitudini, incontri, silenzi e momenti da ricordare.” “Come a casa nasce da questo modo di intendere l’abitare: come qualcosa che va oltre l’estetica, oltre la funzionalità.🔗 Leggi su Ternitoday.it

