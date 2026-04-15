Inaugurata la nuova palestra dell' Isis Volta | spesi 2,65 milioni di euro

Questa mattina è stata aperta ufficialmente la nuova palestra presso l’istituto “Volta” di Aversa, realizzata dalla Provincia di Caserta. La struttura, situata in viale dell’Archeologia, è stata costruita con un investimento di 2,65 milioni di euro. La palestra polifunzionale si inserisce tra le recenti iniziative per migliorare gli spazi dedicati all’attività fisica nelle scuole della zona.

È stata inaugurata questa mattina (15 aprile), presso la sede dell’Isis “A. Volta” in viale dell’Archeologia ad Aversa, la nuova struttura polifunzionale realizzata dalla Provincia di Caserta. Al taglio del nastro, insieme al presidente della Provincia Anacleto Colombiano, era presente il.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Inaugurata la nuova palestra Munari: "Sport per tutti"La nuova palestra Munari porta in dote nuovi spazi a disposizione di alunni e società sportive.

Francia, condannati i dirigenti dell’azienda Lafarge: versarono 5,6 milioni di euro all’Isis in Siria e “finanziarono il terrorismo”Il colosso del cemento Lafarge preferì patteggiare con lo Stato Islamico piuttosto che rinunciare ai profitti della sua fabbrica di Jalabiya, in...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: SAN SEVERO: INAUGURATA LA NUOVA PALESTRA AL PESTALOZZI; Inaugurata la nuova palestra scolastica di via Meucci; Castelfidardo, inaugurata la nuova palestra di via Meucci; Una nuova palestra in regalo per i 150 anni.

Torre Annunziata, inaugurata la nuova palestra dell'istituto 'Pascoli-Siani': la dedica alla piccola Sofia MililloDopo dieci anni riaperta la nuova palestra dell'istituto Pascoli-Siani. Porta il nome della piccola Sofia Milillo, alunna della scuola scomparsa a 10 anni per un brutto male. Questa mattina, 15 apri ... lostrillone.tv

Cisgiordania: Betlemme, inaugurata la nuova palestra dell’Azione Cattolica per la comunità localeIn un contesto segnato dal conflitto e dalle difficoltà economiche che attraversano la Terra Santa, da Betlemme arriva un segnale di speranza e rinascita. È stata inaugurata, nei giorni scorsi, la nuo ... agensir.it

È stata inaugurata mercoledì 15 aprile la nuova risonanza magnetica dell’ospedale “Mazzolani Vandini” di Argenta, una tecnologia di ultima generazione che rafforza l’offerta diagnostica della struttura e consolida il ruolo del presidio sanitario nel sistema osp facebook