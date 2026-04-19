In via Gentile prende forma il nuovo parco Bellavista | Ecco la porta d' ingresso di Costa Sud
Lavori in corso in via Gentile per la realizzazione del nuovo parco Bellavista, che sarà considerato l’ingresso principale di Costa Sud. Il progetto riguarda la creazione di un’area verde di ampie dimensioni, collegata alla zona marina della città. I lavori si svolgono su più fronti, coinvolgendo diverse fasi di costruzione e sistemazione degli spazi pubblici. La realizzazione del parco si inserisce nel più ampio intervento di sviluppo dell’area costiera.
Procedono su più fronti i lavori per il progetto Costa Sud, il grande parco marino della città di Bari. Fra i diversi cantieri aperti, sta prendendo forma lo spazio verde previsto per il Lotto 6, in via Gentile: attorno al campo Bellavista, infatti, è in fase di realizzazione un'area dedicata.🔗 Leggi su Baritoday.it
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