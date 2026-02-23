ecco il nuovo ingresso del parco san laise ex base nato di bagnoli

L’apertura del nuovo ingresso al Parco San Laise, situato nell’area dell’ex Base Nato di Bagnoli, risponde alla decisione di rendere più accessibile lo spazio pubblico. La proprietà della “Fondazione Campania Welfare”, guidata da Antonio Marciano, ha deciso di trasformare il sito militare in un parco fruibile per la comunità. Questa modifica cambia drasticamente l’aspetto dell’area, che ora invita cittadini e visitatori a esplorare un luogo una volta riservato alle forze armate.

L'ingresso all'ex Base Nato di Bagnoli, oggi è Parco San Laise. L'area di proprietà della "Fondazione Campania Welfare", presieduta da Antonio Marciano, diventa sempre più accessibile e si lascia alle spalle l'immagine di base militare. Il progetto del restyling dell'ingresso è stato realizzato dall'architetto Chiara Acampora che ha anche diretto i lavori. All'iniziativa, con il presidente Marciano, erano presenti Laura Lieto (Vicesindaco di Napoli) e Andrea Morniroli (Assessore Regionale alle Politiche Sociali). caption id="attachment253982" align="alignnone" width="1383" Inaugurazione nuono ingresso del Parco San Laisecaption "Noi diamo un grande valore simbolico all'inaugurazione della nuova porta d'ingresso del Parco San Laise - ha spiegato Marciano - perché vogliamo che questo luogo cambi pelle, abbia un nuovo destino e una nuova missione. 🔗 Leggi su 2anews.it

Leggi anche: “N’atu Natale”, dal 6 dicembre si illumina il Parco San Laise di Bagnoli

Leggi anche: “N’atu Natale” al Parco San Laise di Bagnoli: un villaggio natalizio con luci d’artista, mercatini e spettacoli

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Marciapiedi più larghi, nuovi varchi e spazi per gli studenti: ecco il nuovo accesso alla Sapienza; Ecco il nuovo portale della Famiglia e della genitorialità: tutti i servizi per la famiglia in un unico posto; Il Comune svela il progetto della nuova Biblioteca: ecco come sarà l’Agorà della Cultura; 42 Law Firm, entra Mattia Russo per rafforzare la practice sulla cybersicurezza. Ecco chi è il nuovo of counsel.

Marciapiedi più larghi, nuovi varchi e spazi per gli studenti: ecco il nuovo accesso alla SapienzaIl progetto, finanziato in parte con fondi del Giubileo e in parte con risorse dell'ateneo, riguarda l'ingresso di viale Regina Elena. Dal municipio la richiesta di nuovi alberi ... romatoday.it

Maturità 2026: debutta il nuovo Curriculum dello Studente. Ecco cosa cambia con l'inserimento dell'InvalsiPubblicato il decreto sul nuovo Curriculum dello Studente. Scopri le 4 sezioni, il ruolo delle prove Invalsi e come influirà sul colloquio d'esame 2026. skuola.net

Una cerimonia nel quartiere Saval e un'iniziativa del Liceo Galilei al Parco San Giacomo per la tutela della biodiversità urbana - facebook.com facebook