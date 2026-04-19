In treno con oltre 100 ovuli di droga preso corriere da sballo

Durante un controllo di routine su un treno regionale, le forze dell'ordine hanno trovato un corriere con più di 100 ovuli di droga nascosti nel suo corpo. L’uomo è stato arrestato e condotto in questura, mentre i sequestri sono stati affidati agli agenti. La scoperta ha portato al blocco del viaggio e all’avvio delle procedure di identificazione e accertamento. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Un normale controllo di routine su un treno regionale si è trasformato in un importante sequestro di stupefacenti. Gli agenti della polfer, impegnati in un servizio di vigilanza all'altezza della stazione di Colleferro, in provincia di Roma, hanno arrestato un uomo di origini maliane trovato in.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Viaggia con 100 ovuli di droga sul treno regionale: la Polfer arresta un corriere a ColleferroUn normale servizio di vigilanza a bordo di un treno regionale si è trasformato in un maxi-sequestro di sostanze stupefacenti. Corriere della droga fermato a Ciampino: oltre 100 ovuli ingeriti, arrestato 35enneSi era presentato all’aeroporto di Ciampino dicendo di essere a Roma per una vacanza, ma il suo atteggiamento ha insospettito i controlli di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Treni, giornata di disagi sull’AV: oltre ai lavori, anche un guasto sulla Roma-Firenze; Tornano le Gite in treno di Trenord: viaggi verso laghi, parchi e città d’arte; In treno con oltre 100 ovuli di droga, preso corriere da sballo; 38 treni storici in Friuli-V.G. nel 2026. Treno con oltre 400 persone a bordo deraglia in Russia: 22 feriti, indagini in corsoÈ di almeno 22 feriti il bilancio dei feriti nell’incidente verificatosi all’alba di questa mattina nella regione russa di Ulyanovsk, a circa 900 km a est di Mosca: un treno passeggeri con 400 persone ... fanpage.it Sul treno con oltre 7 chili di marijuana Arrestato un 37enne per spaccioL’uomo stava viaggiando sulla linea ad alta velocità tra Padova e Venezia. Gli altri passeggeri avevano sentito un forte odore provenire dalla valigia PADOVA - La Polizia di Padova con l’ausilio della ... corrieredelveneto.corriere.it Una signora entra nel treno della metropolitana é spaesata quasi spaventata. Prima di me se ne accorge una ragazza, avrà 15/16 anni non di più. Le va vicino con aria educata e dolce e le chiede se le fosse successo qualcosa. La signora risponde che deve facebook TRENO 18465 ( LUCCA -FIRENZE SMN) viaggia con +25' per l'intervento dell'assistenza medica a bordo del treno #treni x.com