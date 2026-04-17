Viaggia con 100 ovuli di droga sul treno regionale | la Polfer arresta un corriere a Colleferro

Durante un normale servizio di vigilanza a bordo di un treno regionale, gli agenti della Polfer hanno arrestato un uomo che trasportava 100 ovuli di droga. L’episodio si è verificato a Colleferro, dove il corriere è stato fermato e sottoposto a controlli. Il materiale sequestrato è stato consegnato agli investigatori, che proseguono le indagini sulla rete di distribuzione. L’arresto rappresenta un intervento importante nel contrasto ai traffici illeciti sui mezzi pubblici.

Un normale servizio di vigilanza a bordo di un treno regionale si è trasformato in un maxi-sequestro di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia Ferroviaria (Polfer) di Frosinone, che all'altezza della stazione di Colleferro hanno intercettato e arrestato un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Corriere della droga fermato a Ciampino: oltre 100 ovuli ingeriti, arrestato 35enneSi era presentato all’aeroporto di Ciampino dicendo di essere a Roma per una vacanza, ma il suo atteggiamento ha insospettito i controlli di... Corriere con 123 ovuli di droga arrestato nella Stazione centrale di NapoliTempo di lettura: < 1 minutoUn corriere della droga, che nascondeva oltre 120 ovuli, in parte nella cavità gastro-intestinale, contenenti eroina e... Approfondimenti e contenuti In viaggio con 100 ovuli di sostanze: arrestatoLa Polizia di Stato, lo scorso 30 marzo, ha arrestato un uomo per detenzione di sostanza stupefacente. Nel particolare, la Polfer di Frosinone, durante un servizio di vigilanza sulla tratta di compete ... ciociariaoggi.it Roma Ciampino, corriere della droga dal Belgio con 100 ovuli nella pancia: «Voglio fare una vacanza». Ma lavora a Bergamo«Sono a Roma perché voglio fare una vacanza». Ma nessuno alla frontiera dell'aeroporto di Ciampino ci ha creduto. E così un 35enne di origini africane, ma impiegato in una ditta di Bergamo, senza ... roma.corriere.it