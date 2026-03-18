Corriere della droga fermato a Ciampino | oltre 100 ovuli ingeriti arrestato 35enne

Un uomo di 35 anni è stato arrestato all'aeroporto di Ciampino dopo che i controlli di frontiera hanno scoperto che aveva ingerito oltre cento ovuli di droga. L’individuo si era presentato come turista, sostenendo di essere a Roma per una vacanza, ma il suo comportamento ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. L’arresto è stato eseguito sul posto.

Si era presentato all’aeroporto di Ciampino dicendo di essere a Roma per una vacanza, ma il suo atteggiamento ha insospettito i controlli di frontiera. Un 35enne di origini africane, incensurato e impiegato in una ditta di Bergamo, è stato arrestato perché trovato con oltre 100 ovuli di droga ingeriti. L’uomo era appena atterrato da un volo low cost proveniente da Charleroi, in Belgio, quando è stato fermato dai militari della Guardia di Finanza insieme al personale dell’ Agenzia delle Dogane. Gli accertamenti hanno portato alla scoperta: si trattava di un corriere ovulatore, utilizzato per il trasporto di stupefacenti. Il controllo e la scoperta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Corriere della droga fermato a Ciampino: oltre 100 ovuli ingeriti, arrestato 35enne Articoli correlati Aeroporto di Fiumicino, corriere della droga arrestato con 25 ovuli di cocaina ingeritiFiumicino, 17 marzo 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia... Roma: aveva ingerito 100 ovuli di droga, arrestato un uomo all’aeroporto di CiampinoAveva ingerito ben 100 ovuli di droga: per questo motivo, i finanzieri del Comando provinciale della guardia di finanza di Roma, in collaborazione... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Corriere della Temi più discussi: Arrestato corriere della droga proveniente dalla capitale; L'auto con 15 chili di cocaina dalla Svizzera fermata prima di arrivare a Milano: arrestato corriere; La colpisce con una sciabola e la stupra ripetutamente: arrestato a Bottanuco marocchino di 43 anni; Fuori strada con l'auto, chiama i soccorsi e getta dieci chili di hashish nel canale di scolo. Roma – Corriere della droga fermato all’aeroporto, nello stomaco cento ovuli per oltre un kg di cocaina e hashishIl malvivente, che ha rischiato la vita, è stato accompagnato presso l’ospedale Sant’Eugenio ROMA - I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di ... etrurianews.it Ingerisce 100 ovuli con droga,fermato corriere all'aeroporto di CiampinoAveva ingerito cento ovuli, tentando di introdurre in Italia cocaina per un peso complessivo di oltre un chilogrammo. (ANSA) ... ansa.it Corriere della Sera. . Israele e Stati Uniti continuano a decimare i leader del regime di Teheran: festa e balli sotto il consolato iraniano a Milano. Sventolate tantissime bandiere dell'Iran ai tempi dello Scià e un'effigie dello stesso Mohammad Reza Pahlavi. Ucci - facebook.com facebook