In Toscana 6.000 km³ di magma | scoperti da INGV CNR e Università di Ginevra con una nuova tecnica sismica

In Toscana, tra Larderello e il Monte Amiata, uno studio condotto dall’Università di Ginevra con il supporto di INGV e CNR ha individuato circa 6.000 chilometri cubi di magma sotto la superficie. Questa scoperta è stata possibile grazie a una nuova tecnica sismica che ha permesso di mappare il sottosuolo in modo più dettagliato rispetto ai metodi tradizionali. I risultati sono stati comunicati di recente dagli enti coinvolti.

In Toscana, tra Larderello e il Monte Amiata, uno studio dell’Università di Ginevra con INGV e CNR ha individuato circa 6.000 km³ di magma tra 8 e 15 km di profondità grazie alla tomografia del rumore sismico ambientale: nessun rischio eruttivo imminente, ma possibili applicazioni per geotermia e risorse strategiche.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Guido Tonelli, fisico nucleare, docente all’Università di Pisa, al CERN di Ginevra, è ospite a @SOULTv2000 oggi #11aprile ore 11.20 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @Monicamondo @Unipisa @CERN @CERNpress @feltrinellied x.com