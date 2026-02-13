Heated Rivalry, la serie che racconta la storia d’amore tra due atlete di tennis, è arrivata su HBO Max dopo aver fatto il giro dei social network. La narrazione, che attraversa diverse generazioni, si distingue per l’autenticità delle emozioni e per il modo diretto con cui mostra le sfide di una relazione tra donne nel mondo dello sport.

Dopo il passaparola via social, la storia d'amore LGBTQIA+ più avvincente dello sport è arrivata finalmente su HBO Max. Il risultato? Entusiasmante. A cavallo del Nuovo Millennio arrivò una serie destinata a rivoluzionare la tv per come metteva in scena senza peli sulla lingua (e senza edulcorazioni di sorta) l'amore e il sesso tra persone omosessuali, maschi o femmine che fossero. Queer as Folk fu una grande rivoluzione narrativa, che provava a scardinare e abbattere vari tabù, prima nel Regno Unito e poi con il remake americano. Più di vent'anni dopo - nel mezzo ci sono stati titoli come The L Word, Looking, Pose - ecco una nuova serie LGBTQIA+: Heated Rivalry. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Heated Rivalry, recensione: una serie queer autentica e multi generazionale

Heated Rivalry, la serie canadese che ha diviso la comunità queer, arriva anche in Italia su HBO Max, portando sullo schermo scene tra uomini che raramente si vedono in produzioni mainstream.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Heated Rivalry, la recensione della serie su HBO Max; Heated Rivalry, recensione: una serie queer autentica e multi generazionale; Heated Rivalry, il più grande sogno dei fan italiani ora è stato esaudito! Tutti i dettagli; Heated rivalry, in Russia la serie gay sfida il Cremlino.

Heated Rivalry, recensione: una serie queer autentica e multi generazionalePiù di vent'anni dopo - nel mezzo ci sono stati titoli come The L Word, Looking, Pose - ecco una nuova serie LGBTQIA+: Heated Rivalry. Un titolo sulla bocca di tutti, che è nato dal passaparola sui ... movieplayer.it

Heated Rivalry: quando la rivalità sul ghiaccio diventa un amore impossibileHeated Rivalry arriva finalmente in Italia dopo essere diventata un fenomeno internazionale grazie al ... msn.com

Heated Rivalry è ufficialmente disponibile su HBO Max. x.com

Librerie.coop. Satine · C'est toi. Noi sedute ad aspettare l’edizione italiana di Heated Rivalry di Rachel Reid che uscirà a breve per @alwayspublishing, ma intanto le novità di queste ultime settimane sono perfette per soddisfare il vostro bisogno di incandesce - facebook.com facebook