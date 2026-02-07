La villa sul lago di Heated Rivalry sta attirando l’attenzione di tutti. Hudson Williams e Connor Storrie sono diventati due icone di bellezza in questa stagione, e ora anche questa casa sembra essere al centro della scena. La villa, che fa da sfondo alle loro vicende, sta facendo parlare di sé come mai prima.

e le vendite del libro di Rachel Reid da cui è stata tratta, in un solo giorno a New York sono impennate online più del 450 per cento, mentre in Russia guardarla è anche un atto di ribellione contro l'omofobia. La storia di Heated Rivalry è ambientata sui campi di hockey tra Canada e gli Stati Uniti e arriva proprio in tempi di Olimpiadi, dove l'effetto hockeymania non mancherà. Affascinante? Parecchio. Con molto sesso e anche più competizione, ha dalla sua parte non solo Hudson Williams e Connor Storrie gli attori che interpretano i due protagonisti, già star anche della moda, che sullo schermo sono Shane e Ilya, rivali nell’hockey attratti dalla prima scena come due calamite e (forse, no spoiler) innamorati nella vita, chissà, ma anche questa casa che ha già conquistato tutti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Heated Rivalry: tenete d'occhio questo cottage. perché la villa sul lago di Heated Rivalry fa impazzire tutti

Approfondimenti su Heated Rivalry

Heated Rivalry è una serie che ha suscitato grande interesse e discussioni tra il pubblico.

Ultime notizie su Heated Rivalry

