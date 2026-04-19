In piazza il ringraziamento agli alpini volontari delle Olimpiadi

Ieri a Piazza Bra si è tenuta una cerimonia ufficiale per ringraziare i volontari dell’Associazione Nazionale Alpini che hanno partecipato alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e volontari, che hanno ricevuto riconoscimenti per il loro impegno durante le manifestazioni sportive. La cerimonia ha concluso con un momento di omaggio dedicato a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione dell’evento internazionale.

In Piazza Bra si è svolta ieri, 18 aprile, la cerimonia nazionale di ringraziamento dedicata ai volontari dell’Ana (Associazione Nazionale Alpini) che hanno contribuito alla riuscita delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un appuntamento che ha riunito autorità civili e.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Olimpiadi, cerimonia di chiusura: ringraziamento ai volontari – LIVE I volontari Alpini in campo per i Giochi. Le penne nere: “Sempre presenti”Hanno spalato neve per giorni e giorni; hanno controllato gli accessi ai parcheggi del villaggio olimpico e delle venues di gara. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: VIDEO | In Piazza Bra il ringraziamento ai volontari Ana delle Olimpiadi; Grazie agli Alpini! In piazza Bra a Verona la festa per i volontari delle Olimpiadi; Cerimonia di ringraziamento agli alpini volontari delle Olimpiadi; PAT * NUVOLA: 25 MILA PASTI PER LE OLIMPIADI 2026 A PREDAZZO, IL RINGRAZIAMENTO DI FUGATTI ALL'ASSEMBLEA DELLA PROTEZIONE CIVILE ANA. Il soccorso scende in piazza: decine di studenti alle olimpiadi della Croce Rossa fotogalleryIl soccorso scende in piazza con simulazione di interventi di emergenza, scenari con situazioni assolutamente verosimili e il coinvolgimento delle ... piacenzasera.it Milano Cortina, a Verona l'omaggio a centinaia di volontari dell'AnaPiazza Bra gremita, oggi a Verona, per la cerimonia di ringraziamento ai volontari dell'Associazione nazionale alpini (Ana) che hanno contribuito all'operatività delle Olimpiadi e Paralimpiadi inverna ... ansa.it 6 luglio 1980. Olimpiadi di Mosca 1980. Allo stadio di Lenin Sara Simeoni è una delle poche atlete a saltare con il "nuovo metodo Forsbury." Arriva da grande favorita. Due anni prima infatti, aveva piazzato un 2.01 nel salto in alto che le era valso il record del - facebook.com facebook Il Fatto Quotidiano: buco da 290 milioni di euro per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 x.com