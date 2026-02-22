Olimpiadi cerimonia di chiusura | ringraziamento ai volontari – LIVE

Le Olimpiadi si concludono oggi con una cerimonia di chiusura, dopo due settimane di competizioni intense. La manifestazione ha coinvolto migliaia di volontari che hanno coordinato le attività e supportato gli atleti. La cerimonia si svolge nell’arena di Verona, dove si celebrano le vittorie e si ripercorrono i momenti più significativi. Sono attesi interventi e spettacoli che sottolineano il successo dell’evento. La festa si prepara a lasciare il passo ai prossimi appuntamenti sportivi.

Le emozioni di Milano Cortina 2026 ci accompagneranno per tanto tempo. È stata una grande Olimpiade per l’Italia, sotto il profilo organizzativo, dello spettacolo e anche per i successi dei nostri atleti. Sono trenta le medaglie portate a casa, alcune delle quali assolutamente meravigliose e che resteranno nella mente di tutti per molto tempo. Pensiamo a Federica Brignone e Francesca Lollobrigida, ma anche a Lisa Vittozzi e alla meravigliosa doppietta maschile nello ski cross. Stasera vi racconteremo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, passo dopo passo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

