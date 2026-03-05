In Medio Oriente, l'Iran ha lanciato una serie di attacchi con droni contro obiettivi statunitensi in Iraq, colpendo anche una petroliera americana in Kuwait. Inoltre, sono stati lanciati missili contro un aeroporto in Azerbaijan, segnando un'intensificazione delle azioni militari nella regione. Questi eventi rappresentano una escalation delle tensioni tra le parti coinvolte.

Teheran lancia droni contro obiettivi Usa in Iraq. Colpita anche una petroliera americana in Kuwait. Missili contro un aeroporto in Azerbaijan. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Obiettivo caos in Medio Oriente. Iran colpisce tutti con i droni

Iran colpisce ufficio di Netanyahu: futuro incerto per le relazioni in Medio Oriente.Iran colpisce ufficio di Netanyahu: futuro incerto per le relazioni in Medio Oriente.

“iran: presente e futuro nel nuovo medio oriente” domani l’incontro con pejman abdolmohammadi docente e visiting scholar al centro per gli studi sul medio oriente dell’università di berkeley“Iran: presente e futuro nel nuovo Medio Oriente” è il titolo dell’incontro che si terrà giovedì 5 marzo alle ore 18:30 a Milano, in Via Cappuccio 5,...

Obiettivo caos in Medio Oriente. Iran colpisce tutti con i droni

Altri aggiornamenti su Medio Oriente.

Temi più discussi: I motivi del caos in Medio Oriente - Pierre Haski; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; IRAN: TERZO GIORNO DI AGGRESSIONE USA – ISRAELE. DA CIPRO ALL’OCEANO INDIANO, UN INTERO PEZZO DI MONDO E’ IN FIAMME.; Diplomazia e sicurezza, gli obiettivi di Meloni dopo l'attacco in Iran: Caos figlio di guerra in Ucraina.

La guerra in Medio Oriente si espande, Teheran colpisce obiettivi curdi in IraqIl 5 marzo gli attacchi sono continuati senza sosta nelle capitali del Medio Oriente, da Teheran a Beirut passando per le metropoli del Golfo, mentre il conflitto continua a espandersi, causando riper ... internazionale.it

I motivi del caos in Medio OrientePochi giorni dopo l’inizio delle ostilità tra Israele, Stati Uniti e Iran la guerra ha coinvolto l’intera regione. Con conseguenze disastrose per i civili Leggi ... internazionale.it

Il caso delle navi bloccate a causa dell'escalation militare nel conflitto in Medio Oriente - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Beirut, i Pasdaran che operano in Libano saranno arrestati. Mossa contro Hezbollah, ristabilito l'obbligo di visto per gli iraniani. #ANSA x.com