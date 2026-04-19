In macchina aveva stipato sei migranti | giovane passeur in manette

Nelle ultime ore, le forze dell'ordine slovene hanno arrestato un giovane sospettato di aver trasportato illegalmente sei migranti in auto. L'arresto è avvenuto durante un controllo su una strada della regione, dove è stato trovato il veicolo con i migranti a bordo. Il ragazzo è stato portato in caserma, mentre le autorità continuano le indagini sul suo ruolo nella tratta di persone.

Nei giorni scorsi la polizia slovena ha effettuato l'ennesimo arresto di passeur lungo la rotta balcanica. A finire in manette è stato un diciannovenne di nazionalità ceca che, nei pressi di Kozina, è stato fermato per un controllo e, all'interno dell'autovettura immatricolata in Croazia sono.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Inseguito a Basovizza, trasportava due migranti: arrestato passeurI militari stavano effettuando un posto di blocco in strada per Basovizza quando hanno cercato di fermare l’uomo, che è proseguito per la sua strada... Passeur triestino fermato in Slovenia: tre migranti a bordo della Mercedes, arrestatoL'uomo, un settantenne, è stato controllato nei giorni scorsi dalla polizia slovena nei pressi di Crni Kal, alle spalle della valle dell'Ospo.