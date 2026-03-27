Un uomo è stato arrestato dopo aver cercato di scappare all’alt dei Carabinieri a Basovizza. Durante l’inseguimento, è stato fermato e si è scoperto che stava trasportando due migranti irregolari. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti.

I militari stavano effettuando un posto di blocco in strada per Basovizza quando hanno cercato di fermare l’uomo, che è proseguito per la sua strada Non si ferma all’alt dei Carabinieri, che lo inseguono e scoprono che trasporta due migranti irregolari. Si tratta di un cittadino croato che nel tardo pomeriggio di ieri, 26 marzo, è stato arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In quell’occasione i militari stavano effettuando un posto di blocco in strada per Basovizza quando hanno cercato di fermare l’uomo, che è proseguito per la sua strada. Dopo l’inseguimento i Carabinieri hanno rilevato che in auto con lui c’erano due cittadini turchi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Inseguito a Basovizza, trasportava due migranti: arrestato passeur

Articoli correlati

Inseguimento transfrontaliero, trasportava sei persone: passeur arrestatoUn inseguimento transfrontaliero e poi l'arresto di un passeur che trasportava sei migranti a bordo di un'auto.

Passeur triestino fermato in Slovenia: tre migranti a bordo della Mercedes, arrestatoL'uomo, un settantenne, è stato controllato nei giorni scorsi dalla polizia slovena nei pressi di Crni Kal, alle spalle della valle dell'Ospo.