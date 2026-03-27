Un episodio di violenza si è verificato in un ospedale, dove una donna, durante una visita per una terapia, ha avuto una crisi e ha aggredito un addetto alla vigilanza. L’uomo è stato ferito durante l’aggressione, che ha portato alla solidarietà da parte della direzione dell’azienda sanitaria. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto o sulle conseguenze legali.

L'episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì 27 marzo. L'operatore è in pronto soccorso per accertamenti Aggressione all’interno dell’ospedale. Un addetto alla vigilanza è stato infatti malmenato da una donna che, mentre si trovava nel presidio per sottoporsi a una terapia, avrebbe dato in escandescenze aggredendolo violentemente. L'episodio è avvenuto attorno alle 10 di venerdì 27 marzo. Subito sono stati attivati i protocolli di sicurezza previsti in questi casi, compreso il pulsante antiaggressione. Sul posto sono intervenuti altri operatori della vigilanza, impegnati nel un servizio di ronda, recentemente potenziato, oltre agli agenti della polizia di Stato e a un’ambulanza del 118. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Aggressione in ospedale, donna dà in escandescenze e ferisce un addetto alla vigilanza: la solidarietà della Asl

Articoli correlati

Paura in strada a Torino: giovane dà in escandescenze e ferisce una donna al collo con una coltellata, i passanti lo bloccanoNella serata di ieri, giovedì 5 marzo 2026, un ragazzo marocchino di 21 anni ha dato in escandescenze all'incrocio tra corso Giulio Cesare e corso...

Si denuda alla fiera della birra e aggredisce addetto alla vigilanza, nei guai un ultras del RiminiLa guardia giurata è stata morsa al naso e poi spintonata facendo intervenire le Volanti, l'autore è stato portato in Questura Con tutta probabilità...

Una raccolta di contenuti su Aggressione in ospedale donna dà in...

Temi più discussi: Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; Accoltellata in strada, 31enne in ospedale: conosceva l'aggressore; Donna con una ferita all'addome soccorsa in strada a Milano: l'ipotesi di una lite in casa; Trescore, insegnante accoltellata. Perquisita con gli artificieri l’abitazione del 13enne - Foto e video.

Dà in escandescenze in ospedale a Empoli e morde un infermiereUn nuovo episodio di aggressione al personale sanitario si è registrato a Empoli al pronto soccorso. Una paziente ha dato in escandescenze e ha morso un ... gonews.it

Giarre, 16enne in ospedale dopo l’aggressione di uno sconosciuto, appello della madre: Aiutatemi a identificarloUn'aggressione, a detta della donna, senza nessun motivo apparente mentre il sedicenne era seduto su una panchina a Giarre ... fanpage.it

Lo aveva più volte perdonato ma questa volta l'aggressione si è trasformata in violenza e sangue - facebook.com facebook

Pedagogisti e psicologi parlano di 'bolla virtuale' nella quale sono incastrati i giovani ed è questa la lettura che danno dell'aggressione ad una docente avvenuta ieri in provincia di Bergamo e filmata dallo stesso autore del gesto, di soli 13 anni, che aveva anti x.com