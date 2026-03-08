Rivolta contro i giudici Giù le mani dai bambini

Una rivolta si è scatenata contro i giudici che hanno deciso di allontanare i figli di Catherine. La donna, accusata di aver perso la custodia, ha visto le sue creature affidate ad altre donne, non a uomini violenti. In molti si sono radunati per chiedere che vengano rispettati i diritti dei bambini e delle madri, manifestando in piazza contro le decisioni giudiziarie.

Nel mare di retorica che sentiremo oggi in occasione della Festa della donna, sarebbe di conforto udire - tra le tante banalità - anche qualche parola un filo coraggiosa su una fetta di popolazione che è realmente discriminata e i cui diritti sono regolarmente calpestati. Sono le madri a cui lo Stato italiano toglie i figli, talvolta con l’uso della forza bruta talaltra con mezzi più subdoli. E qui non c’entrano la mascolinità tossica e il patriarcato che vengono costantemente evocati quali mali profondi della nostra società. No, semmai qui c’entra uno Stato che - come tante istituzioni contemporanee - punta a farsi unica, grande madre pretendendo di educare i figli-cittadini in nome di un bene superiore noto a esso soltanto. 🔗 Leggi su Laverita.info

