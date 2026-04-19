Nel 2013, con un biglietto di ritorno e 2000 euro nel portafoglio, si trasferì in Australia per cercare nuove opportunità. All’inizio lavorava come lavapiatti, ma ora possiede tre ristoranti nella Central Coast, a circa un’ora e mezza da Sydney. Prima di partire, sentiva di non avere un futuro in Italia, e ora ha trasformato quella decisione in una realtà imprenditoriale nel settore della ristorazione.

Nel 2013 è salito su un aereo con un biglietto di ritorno in tasca e duemila euro sul conto. Oggi, tredici anni dopo, Matteo Piccardi, 44 anni, vive nella Central Coast australiana, a un’ora e mezzo da Sydney. Ha tre ristoranti, un tour operator che collega l’Australia alla Toscana e una famiglia costruita dall’altra parte del mondo. “Sono partito per sei mesi, con uno student visa. Dovevo studiare inglese e potevo lavorare solo 20 ore a settimana. L’idea era fare un’esperienza e tornare”, racconta a ilfattoquotidiano.it. Non è andata così. In Italia Matteo aveva un lavoro stabile. Era direttore di un villaggio turistico a Roma, responsabile del campeggio e di tutto il comparto food & beverage.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In Australia facevo il lavapiatti e oggi sono proprietario di tre ristoranti. In Italia sentivo di non avere un futuro”

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