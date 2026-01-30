Riccardo Zuccolotto il bambino fatto scendere dal bus a Belluno | Non sentivo le gambe facevo fatica a camminare

Riccardo Zuccolotto, un bambino di 11 anni, è stato fatto scendere da un autobus a Belluno perché aveva il biglietto sbagliato. Il ragazzino ha raccontato di aver sentito le gambe pesanti e di aver fatto fatica a camminare. La scena ha suscitato molta tensione tra i presenti, che hanno assistito alla scena senza intervenire subito. La famiglia di Riccardo chiede chiarimenti e si aspetta una spiegazione dalla compagnia di trasporti.

Si chiama Riccardo Zuccolotto il bambino di 11 anni fatto scendere dall'autobus a Belluno perché aveva il biglietto sbagliato. E oggi Repubblica riporta quello che ha detto ai genitori dopo i fatti: «Su quell'autobus non ci salgo più, riconsegnate tutti i biglietti che abbiamo comprato». Il bambino è arrivato a Vodo di Cadore, in provincia di Belluno, dopo due ore. Era in ipotermia, spaventato, con i vestiti zuppi. L'autista del bus che copre la tratta da San Vito a Vodo l'ha fatto scendere dal mezzo perché il suo ticket era quello ordinario da 2,50 euro, faceva parte di un carnet di nove tagliandi.

