È stato avviato un progetto per installare barriere acustiche lungo la linea ferroviaria a Chiusi Scalo. L’intervento mira a ridurre il rumore generato dal traffico ferroviario, intervento atteso da tempo. Tuttavia, il cantiere potrebbe alterare l’aspetto visivo dell’area, creando un impatto visivo notevole nel paesaggio circostante. L’intervento coinvolge l’installazione di strutture che si estenderanno lungo gran parte della tratta ferroviaria.

Al via il progetto per l’installazione di barriere acustiche lungo la linea ferroviaria a Chiusi Scalo: un intervento importante per la riduzione del rumore atteso da anni, ma che comporterà anche un impatto visivo significativo sul territorio. Se ne discuterà mercoledì, alle 15, in un incontro pubblico alla saletta Cgil di via Mameli promosso dal Comune di Chiusi. Saranno presenti tecnici e i progettisti di Rfi che illustreranno direttamente il progetto e risponderanno alle domande dei cittadini. L’iniziativa nasce dalla volontà della locale amministrazione di garantire trasparenza e partecipazione, offrendo a tutti la possibilità di conoscere nel dettaglio l’intervento prima dell’espressione del parere che il Comune dovrà formulare nell’ambito della Conferenza dei Servizi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In arrivo barriere acustiche sulla ferrovia

Passaggio a livello chiusura delle sbarre

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