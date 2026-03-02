A Pieve Emanuele tutti aspettano l’arrivo delle barriere lungo i binari promesse da anni e mai installate

A Pieve Emanuele, i pendolari e i residenti attendono da anni l'installazione delle barriere lungo i binari della stazione, promesse che non sono mai state mantenute. La situazione rimane invariata e il rischio di incidenti persiste, mentre le barriere non sono ancora state installate. La stazione rappresenta un punto critico per chi viaggia quotidianamente e per chi vive nelle vicinanze.

Pieve Emanuele (Milano), 2 marzo 2026 – Il rischio corre sui binari alla stazione di Pieve. Nonostante gli interventi, i morti e i controlli, ogni giorno centinaia di lavoratori e lavoratrici diretti al polo logistico di Siziano sono costretti a attraversare i binari per raggiungere il posto di lavoro. Alla stazione del passante ferroviario di Pieve Emanuele i treni quando passano continuano a fischiare. Ormai da anni è irrisolto il problema dell’attraversamento dei lavoratori diretti ai centri logistici di Siziano resta e sempre più allarmante. Infatti sulla tratta sono in corsi i lavori per il quadruplicamento della linea e questo ha fatto sì che venissero rimosse anche quelle barriere, insufficienti, che ostacolavano l’attraversamento dei binari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

