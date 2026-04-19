In 10mila per l' edizione dei record | la città si gode lo spettacolo della maratona

Nell’ultimo fine settimana, migliaia di persone hanno preso parte alla maratona che ha attraversato la città, coinvolgendo runner, familiari e spettatori. La manifestazione ha attirato un grande afflusso di partecipanti e pubblico, trasformando le strade in un grande evento sportivo e di socialità. La corsa si è svolta lungo un percorso che ha attraversato diversi quartieri, coinvolgendo anche i cittadini lungo il tracciato.

Una città invasa da runner, famiglie e appassionati, in un lungo fine settimana dedicato allo sport, alla partecipazione, al divertimento. Si chiude l’undicesima edizione della Rimini Marathon, che da venerdì a domenica ha portato in città oltre 10mila persone, trasformando lungomare e centro in.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Maratona Maga Circe 2026, è l’edizione dei record. Chi sono tutti i vincitoriNdorobo Peter Kwemoi, atleta del Kenya, primo al traguardo con il tempo di 2:11:47. Leggi anche: Le "piscine" di Punta del Serrone: lo spettacolo del mare che si gode la quiete Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pavia Innovation Week: successo per il festival con oltre 10mila presenze; In 10mila per vivere la magia della corsa sulla Regina Viarum; Stramilano 2026, torna la festa della corsa di Milano tra mezza maratona 10k e 5k; La stretta securitaria: Ora 10mila agenti in più. DeejayTen a Bari: in oltre 10mila invadono la cittàUn’edizione da record che ha confermato il legame profondo tra la città e la corsa di Radio Deejay. Un fiume di maglie verdi e azzurre sotto un sole già estivo ... trmtv.it Appia Run, è record di iscritti: nel 2026 saranno in 10milaLa corsa dei tre parchi arriva all'edizione numero 27, un terzo dei partenti saranno donne, la metà runner ''non competitivi da 83 Paesi ... rainews.it Camminare 10mila passi al giorno per stare bene Per la scienza è un falso mito: ecco quanti minuti servono davvero - facebook.com facebook Il falso mito dei 10mila passi, camminare 15 minuti aiuta il cuore x.com