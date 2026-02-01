Maratona Maga Circe 2026 è l’edizione dei record Chi sono tutti i vincitori

La sesta edizione della Maratona Maga Circe si chiude con risultati storici. Ndorobo Peter Kwemoi, atleta kenyano, conquista il primo posto in 2:11:47, stabilendo un nuovo record della corsa. Record che rende questa edizione ancora più speciale e memorabile.

Ndorobo Peter Kwemoi, atleta del Kenya, primo al traguardo con il tempo di 2:11:47. La sesta edizione della rassegna è un grande successo E’ l’edizione dei record la sesta della Maratona Maga Circe. Il primo nuovo record arriva grazie alla vittoria di Ndorobo Peter Kwemoi (Kenya), primo al traguardo con il tempo di 2:11:47. Alle sue spalle Kalale Ishmael Chelanga (Kenya) in 2:12:19 e Keiyo Sampson (Kenya) in 2:14:04. L’intero podio maschile ha chiuso sotto il tempo di 2:14:43, abbattendo il muro del record delle precedenti edizioni della Maga Circe. Nella 29 km, per il secondo anno successivo vince Andrea Sgaravatto del Team Sempre di Corsa 01:39:57 presente da ben cinque edizioni.🔗 Leggi su Latinatoday.it

