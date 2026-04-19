In 1.800 alla camminata solidale della Caritas Siamo sulla stessa strada

Circa 1.800 persone hanno partecipato alla camminata solidale organizzata dalla Caritas bergamasca, intitolata «Sulla stessa strada». Nonostante la pioggia, gli iscritti si sono ritrovati per percorrere insieme il percorso, dimostrando impegno e partecipazione. L’evento ha coinvolto cittadini di diverse età, uniti dall’obiettivo di sostenere iniziative di solidarietà promosse dall’organizzazione. La camminata si è svolta lungo un percorso cittadino, con partenza e arrivo in un punto centrale.

L’INIZIATIVA. Circa 1.800 persone hanno partecipato alla camminata solidale «Sulla stessa strada» promossa dalla Caritas bergamasca, nonostante la pioggia. L’iniziativa ha sostenuto i nuovi dormitori e celebrato i 50 anni della Caritas, con il messaggio del Vescovo Beschi sul valore del cammino condiviso e della vicinanza ai più fragili. «Siamo in mille e cinquecento. Iniziamo la camminata!». Con queste parole don Roberto Trussardi, direttore della Caritas bergamasca, ha dato il via dai giardini Ermanno Olmi, alla Malpensata, alla camminata solidale non competitiva «Sulla stessa strada». Un’iniziativa molto partecipata nonostante il maltempo, organizzata per sostenere la Caritas diocesana nel suo 50° anniversario e i nuovi dormitori di via del Conventino e via Maglio del Lotto, prossimi all’inaugurazione.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - In 1.800 alla camminata solidale della Caritas «Siamo sulla stessa strada» Notizie correlate Leggi anche: «Sulla stessa strada», una camminata solidale per i 50 anni di Caritas Leggi anche: “Sulla stessa strada”: una camminata per celebrare i 50 anni di Caritas Tutti gli aggiornamenti Si parla di: In 1.800 alla camminata solidale della Caritas Siamo sulla stessa strada; PRIMA PAGINA - L'Eco di Bergamo : Bagno di folla per l'Atalanta verso la Coppa. In 1.800 alla camminata solidale della Caritas «Siamo sulla stessa strada»Circa 1.800 persone hanno partecipato alla camminata solidale «Sulla stessa strada» promossa dalla Caritas bergamasca, nonostante la pioggia. L’iniziativa ha sostenuto i nuovi dormitori e celebrato i ... ecodibergamo.it