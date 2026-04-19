Imu ecco quando non si deve pagare | dal lavoro fuori sede a una parte di casa affittata

L'attenzione torna sull'Imu, l'imposta municipale che si applica sulla proprietà di immobili, terreni e aree edificabili. Sono stati chiariti alcuni casi in cui non si è tenuti a pagare questa tassa, tra cui il lavoro svolto fuori sede e la gestione di una parte dell’abitazione affittata. Questi aspetti sono stati oggetto di recenti aggiornamenti normativi e chiarimenti da parte degli enti fiscali.

Si torna a parlare di Imu, ovvero l'Imposta Municipale Propria dovuta per il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Grazie a un'importante sentenza della Cassazione – la 82362026 – è stata approfondita la questione relativa al pagamento della tassa. Vi sono infatti dei casi che, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, non si è tenuti a versare l'imposta. Nello specifico, sono stati menzionati i casi in cui i proprietari lavorano fuori sede, oppure sono in corso degli affitti parziali dell'abitazione. L'Imu, come è noto, deve essere pagata su tutti gli immobili, con la sola eccezione dell'abitazione principale. Tuttavia ci sono delle circostanze che non possono essere ignorate.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Imu, ecco quando non si deve pagare: dal lavoro fuori sede, a una parte di casa affittata Pressure from Nam's mother - Will Tieu Sa leave or stay in the small house Notizie correlate Si fa curare con l’omeopatia, il fratello deve donarle un rene. L’incubo col medico suggerito dal fisioterapista: quanto deve pagareUna donna affetta da lupus eritematoso sistemico si è ritrovata prima in emodialisi trisettimanale, poi costretta a un trapianto di rene donato dal... Finti single per non pagare l’Imu: caccia ai ‘furbetti’ della seconda casa a SenigalliaSenigallia (Ancona), 16 febbraio 2026 – Nuclei familiari con una sola persona in aumento nel Comune di Senigallia (An), un numero che ha insospettito... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: IMU, ora non la paghi se affitti una parte di casa o lavori fuori sede: ecco tutti i casi possibili per la Cassazione; IMU 2026, dalle scadenze alle nuove aliquote comunali. Ecco cosa sapere; Evasione dell’IMU a Gassino: quasi 270mila euro non pagati. Ecco come va rispetto al resto d’Italia; Il dossier. Voli a rischio tra pochi mesi: ecco le garanzie per i passeggeri. Imu, ecco quando non si deve pagare: dal lavoro fuori sede, a una parte di casa affittataSi torna a parlare di Imu, ovvero l'Imposta Municipale Propria dovuta per il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Grazie a un'importante sentenza della Cassazione – la ... ilgiornale.it Chi deve pagare l’IMU nel 2026?IMU 2026 con novità legate alla riduzione sul pagamento e le nuove aliquote comunali. Ecco qui che cosa cambia ... ilsussidiario.net IMU: quanto ne sai davvero Spesso si paga più del dovuto o si fanno errori evitabili. Capire bene regole, esenzioni e scadenze può fare la differenza. Un piccolo approfondimento oggi può farti risparmiare domani. https://www.grandimmobili.it/wp-content facebook Affitti Canone Concordato Rimini: Sindacati chiedono revisione IMU - Camera del Lavoro Territoriale CGIL di Rimini x.com