Si fa curare con l’omeopatia il fratello deve donarle un rene L’incubo col medico suggerito dal fisioterapista | quanto deve pagare

Una donna affetta da lupus, che si curava con l’omeopatia, ha scoperto che il fratello deve donarle un rene. La sua condizione è peggiorata rapidamente, portandola alla dialisi tre volte alla settimana. Un medico ha consigliato un intervento di trapianto, ma il fisioterapista ha messo in discussione i costi dell’operazione. La donna ora si trova di fronte a una scelta difficile che coinvolge salute e finanze.

Una donna affetta da lupus eritematoso sistemico si è ritrovata prima in emodialisi trisettimanale, poi costretta a un trapianto di rene donato dal fratello, dopo aver interrotto le terapie farmacologiche su indicazione di un omeopata fiorentino. Il Tribunale civile di Firenze, come riporta il Corriere Fiorentino, ha condannato il medico a risarcirla. I giudici non hanno creduto al medico, secondo cui era stata la paziente a smettere di prendere i farmaci per passare a quelli omeopatici. Le terapie prescritte in ospedale, poi l’incontro con l’omeopata. La vicenda, ricostruita nella sentenza, parte dal 2015: la donna era in cura con trattamenti immunosoppressivi prima all’ospedale Bambin Gesù di Roma, poi al Polo ospedaliero di Pisa. 🔗 Leggi su Open.online

Molte persone credono che l’omeopatia sia una cura. Non sanno che si somministrano prodotti che non hanno alcun effetto ed è così anche per legge. Se il vostro medico vi prescrive omeopatici mette a rischio la vostra salute e vi fa spendere soldi inutili. x.com

