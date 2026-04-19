Imprenditore gambizzato sotto casa a Casal Lombroso | fuggiti i due aggressori incappucciati

Un imprenditore di 51 anni è stato ferito alle gambe mentre stava rientrando a casa in via Casal Lombroso. Due uomini incappucciati sono fuggiti subito dopo l’aggressione, che si è verificata nelle vicinanze dell’abitazione dell’uomo. Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili e chiarire il movente dell’attacco.

Imprenditore 51enne colpito alle gambe mentre rientrava a casa. Due uomini incappucciati in fuga, indagini su telecamere e movente.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Spari a Casal Lumbroso, gambizzato un imprenditore. Caccia a chi ha fatto fuocoUn agguato studiato nei minimi dettagli, scattato nel silenzio di Casal Lombroso. Pestaggio di Cicalone in metro, arrestati gli aggressori: erano fuggiti in Finlandia e RomaniaArrestati i quattro uomini che lo scorso 12 novembre avevano aggredito e pestato lo youtuber Simone Ruzzi, noto come Cicalone, nella metro Ottaviano... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Spari a Casal Lumbroso, gambizzato un imprenditore. Caccia a chi ha fatto fuoco. Imprenditore gambizzato sotto casa a Casal Lombroso: fuggiti i due aggressori incappucciatiUn imprenditore di 51 anni è stato ferito a colpi di pistola venerdì sera, poco prima delle 20, davanti alla propria abitazione a Casal Lombroso, nella periferia ovest di Roma. Due uomini con il volto ... fanpage.it Roma, agguato a Casal Lombroso: imprenditore ferito a colpi di pistola davanti casaGli spari nel vialetto della villa. L'uomo è stato colpito alle gambe da due uomini incappucciati. E' riuscito a mettersi in salvo e a chiedere aiuto, non è in pericolo di vita ... rainews.it