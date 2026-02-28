Pestaggio di Cicalone in metro arrestati gli aggressori | erano fuggiti in Finlandia e Romania

Quattro uomini coinvolti nell’aggressione a un youtuber nella metro Ottaviano di Roma sono stati arrestati. L’attacco è avvenuto il 12 novembre scorso, e gli aggressori sono fuggiti in Finlandia e Romania subito dopo aver colpito la vittima. Le indagini hanno portato al loro fermo, confermando il loro coinvolgimento nell’episodio.

Arrestati i quattro uomini che lo scorso 12 novembre avevano aggredito e pestato lo youtuber Simone Ruzzi, noto come Cicalone, nella metro Ottaviano di Roma: erano fuggiti all'estero subito dopo l'attacco. Arrestato in Finlandia Marian Florin Batu, uno degli aggressori dello youtuber Cicalone pestato a novembre nella metro A di Roma. Quattro cittadini rumeni sono stati colpiti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver picchiato lo youtuber anti-borseggio Simone Ruzzi, detto «Cicalone», sulla linea A della metropolitana. I quattro scovati in Finlandia e Romania. Non è stata una semplice rissa tra borseggiatori e cittadini, ma un'azione pianificata da una vera e propria organizzazione criminale internazionale.