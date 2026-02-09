Biometano a Ponte Caldaro | il Comune di Narni si associa al ricorso della Regione al Consiglio di Stato

Il Comune di Narni ha deciso di unirsi al ricorso della Regione Umbria contro la sentenza del Tribunale amministrativo. La scelta arriva dopo che la Regione ha annunciato di portare la questione davanti al Consiglio di Stato, puntando a ribaltare la decisione sul progetto di biometano a Ponte Caldaro. Ora l’attenzione si sposta sulla battaglia legale, con Narni che si affianca alla Regione per difendere le proprie posizioni.

L'Ente si era già costituito in giudizio nel procedimento di primo grado davanti al Tar Umbria in merito al progetto dell’impianto di biometano a Ponte Caldaro Il Comune di Narni si assocerà al ricorso al Consiglio di Stato annunciato dalla Regione Umbria contro la recente sentenza del Tribunale amministrativo. A darne notizia sono il sindaco Lorenzo Lucarelli e l'assessore all'Ambiente, Giovanni Rubini. L'Ente si era già costituito in giudizio nel procedimento di primo grado davanti al Tar Umbria in merito al progetto dell’impianto di biometano a Ponte Caldaro. "L’Amministrazione comunale - si legge in una nota -, era stata chiamata in giudizio dalla società proponente in ragione delle posizioni espresse dal Comune nel corso della Conferenza dei servizi, posizioni che il Comune ha ribadito anche nel giudizio di primo grado e che ritiene doveroso riaffermare anche nel successivo grado di giudizio.🔗 Leggi su Ternitoday.it

