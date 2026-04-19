Imperia-Sanremese stadio esaurito | esplode la passione nel derby

Domenica 19 aprile 2026, lo stadio Nino Ciccione di Imperia ha registrato il tutto esaurito con circa 1200 spettatori presenti per il derby contro la Sanremese. La partita si è giocata alle 15 e ha attirato un gran numero di tifosi, creando un’atmosfera carica di entusiasmo e passione. L’affluenza ha confermato l’interesse crescente per questo incontro tra le due squadre.

Circa 1200 appassionati si sono accalcati presso lo stadio Nino Ciccione di Imperia per assistere, alle ore 15 di domenica 19 aprile 2026, al consueto ma sempre vibrante derby contro la Sanremese. La sfida, valida per la 32ª giornata del campionato (corrispondente alla 15ª di ritorno), vede sul rettangolo verde le formazioni guidate da Giancarlo Riolfo e Marco Banchini, sotto la direzione arbitrale di Omar Abou El Ella. Il ritorno della passione sportiva e il presidio del territorio. L’affluenza registrata oggi rappresenta un segnale di vitalità per il tessuto sociale imperiese, con uno stadio che ha raggiunto l’esaurito e una partecipazione di pubblico che non si vedeva da un lungo periodo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imperia-Sanremese, stadio esaurito: esplode la passione nel derby Notizie correlate Derby Imperia-Sanremese: stop all’alcol per evitare scontriUn provvedimento restrittivo colpirà il cuore di Imperia nella giornata di domenica 19 aprile, in occasione del derby che vedrà contrapposte le... Serie D, Imperia e Sanremese portano a casa tre puntiImperia e Sanremese hanno conquistato tre punti fondamentali nel girone A di Serie D, allontanando lo spettro della zona play-out e alimentando le... Contenuti e approfondimenti Al via Imperia-Sanremese, derby blindatoAllo stadio Nino Ciccione 1200 persone per assistere a una delle partite più importanti per le compagini imperiesi ... riviera24.it Calcio, derby Imperia-Sanremese: scatta l’ordinanzaImperia. Arriva nel capoluogo il derby tra Imperia e Sanremese e scatta l’ordinanza speciale per motivi di ordine pubblico. Domenica 19 aprile, dalle 13 alle 17.30, sarà vietata la somministrazione di ... riviera24.it