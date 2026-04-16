Domenica 19 aprile, nel centro di Imperia, sarà adottato un divieto di vendita e consumo di alcolici per evitare possibili scontri durante il derby tra le squadre dell’Imperia e della Sanremese. Il provvedimento restrittivo interesserà le aree più frequentate della città nei pressi dello stadio e delle zone circostanti, con l’obiettivo di garantire l’ordine pubblico durante la partita. La decisione è stata comunicata dalle autorità locali in vista dell’evento sportivo.

Un provvedimento restrittivo colpirà il cuore di Imperia nella giornata di domenica 19 aprile, in occasione del derby che vedrà contrapposte le formazioni dell’Imperia e della Sanremese. Per prevenire possibili attriti legati alla storica rivalità tra le tifoserie, è stata emanata un’ordinanza speciale volta a garantire l’ordine pubblico durante la sfida allo stadio Nino Ciccione, con particolare attenzione alla fascia oraria compresa tra le 13:00 e le 17:30. Misure di sicurezza e restrizioni commerciali nel raggio dello stadio. Le autorità hanno stabilito regole precise per limitare i rischi di tensioni, basandosi sulla consapevolezza che l’abuso di alcol potrebbe alimentare episodi di violenza sia all’interno dell’impianto sportivo che nelle zone limitrofe.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby Imperia-Sanremese: stop all’alcol per evitare scontri

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