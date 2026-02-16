Serie D Imperia e Sanremese portano a casa tre punti

Imperia e Sanremese Rilanciano il Calcio Ligure: Vittorie Importanti in Serie D. Imperia e Sanremese hanno conquistato tre punti fondamentali nel girone A di Serie D, allontanando lo spettro della zona play-out e alimentando le speranze di un finale di stagione più ambizioso. Le vittorie, maturate il 15 febbraio 2026 contro Valenzana e Biellese, rappresentano un segnale di vitalità per il calcio ligure e un’iniezione di ottimismo per le due compagini. L’Imperia Supera la Valenzana: Una Prestazione Solida al Comunale Ciccione. L’Imperia ha ottenuto una convincente vittoria casalinga contro la Valenzana, imponendosi per 2-0 al Comunale Ciccione.🔗 Leggi su Ameve.eu

