Impennata dei prezzi della benzina dopo l’attacco all’Iran Assoutenti | Aumenti anomali per velocità ed entità

La crisi in Medioriente si fa sentire nelle tasche degli automobilisti. Come segnala Staffetta Quotidiana si sono già impennati i prezzi di benzina e (soprattutto) gasolio alla pompa, mentre proseguono a briglia sciolta i rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, sulla scia di quotazioni internazionali in preda al panico. Il Brent del resto ha chiuso ieri sopra gli 80 dollari e la quotazione del gasolio ha sfondato quota mille dollari la tonnellata (in euro siamo al massimo da ottobre 2023). Assoutenti ha deciso di presentare una segnalazione all’Autorità garante della concorrenza perché valuti un’indagine. L’andamento... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

