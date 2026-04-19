Impegno concreto sul verde urbano i numeri lo dimostrano

I dati relativi alle aree verdi nelle città mostrano un aumento significativo negli ultimi anni, con un incremento delle superfici dedicate a parchi e spazi pubblici. Le statistiche ufficiali indicano anche un miglioramento nella qualità e nella manutenzione delle aree verdi esistenti. Non sono state sollevate polemiche o discussioni di natura ideologica riguardo ai progetti in corso. Questi numeri attestano una strategia attiva di sviluppo di spazi verdi nelle aree urbane.

"I numeri dimostrano un impegno concreto sul verde urbano, lontano da polemiche ideologiche". Ne è convinto il consigliere comunale Lorenzo Vouk (in foto), vicecapogrupo di Pis al centro, la lista civica ispirata dal sindaco Michele Conti che interviene sul tema della gestione delle alberature cittadine, rivendicando il lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale. Da dicembre a fine marzo sono stati messi a dimora dal Comune 1.418 nuovi alberi, a fronte di 25 rimozioni legate a piante malate o pericolanti, su un totale di circa 22.500 alberi presenti in città. Dal 2018, il saldo risulta positivo per circa 4.300 unità. Vouk ha...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Impegno concreto sul verde urbano, i numeri lo dimostrano" Notizie correlate Leggi anche: “Bandiera Verde all’Archimede”, studenti e docenti premiati per impegno concreto in progetti ambientali e sostenibilità Il Comune di Bergamo premiato per l’impegno nella cura e valorizzazione del verde urbanoBergamo ha ottenuto il riconoscimento nella categoria “Amministratori di beni pubblici”, per le politiche innovative e concrete a tutela del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Impegno concreto sul verde urbano, i numeri lo dimostrano; FEDERCACCIA MAGENTA. GIORNATA DEL VERDE PULITO 2026: UN IMPEGNO CONCRETO PER IL NOSTRO TERRITORIO - FIDC - Federazione Italiana Della Caccia - sito ufficiale - FIDC; Co-Ro celebra l’ambiente: consegnate le Bandiere Verdi alle scuole della città - VIDEO; Al via la Settimana Verde: oltre 130 iniziative per l'ambiente. Impegno concreto sul verde urbano, i numeri lo dimostranoI numeri dimostrano un impegno concreto sul verde urbano, lontano da polemiche ideologiche. Ne è convinto il consigliere comunale ... msn.com Alghero, Europa Verde apre il confronto sul Bilancio: ospite l’assessore DagaLa partecipazione attiva come bussola dell’azione politica. Europa Verde Alghero rilancia il proprio impegno per riavvicinare la comunità alle istituzioni con ... algheroeco.com Giani: "Sicurezza stradale e completamento del corridoio tirrenico non possono più aspettare. Serve un impegno concreto". Marras: "È ora di alzare la voce" - facebook.com facebook «Ci aspettiamo dalla Premier un impegno concreto ad aprire un confronto strutturato su salari, produttività, crescita, coesione, competitività e resilienza del sistema industriale. Sarebbe il segnale che si è compresa la posta in gioco: un quadro economico che x.com