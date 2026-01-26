Bandiera Verde all’Archimede studenti e docenti premiati per impegno concreto in progetti ambientali e sostenibilità

Il Liceo Archimede di Messina ha ricevuto la Bandiera Verde, riconoscimento internazionale per l’impegno in progetti ambientali e sostenibilità. Grazie alla partecipazione al Programma Eco-Schools nelle annate scolastiche 2024-25 e 2025-26, studenti e docenti sono stati premiati per l’impegno concreto nel promuovere pratiche sostenibili all’interno dell’istituto. Questo riconoscimento testimonia l’attenzione dell’istituto verso la tutela dell’ambiente e la sensibilizzazione della comunità scol

Il Liceo Archimede di Messina alza la bandiera della sostenibilità. L'Istituto, grazie alla partecipazione al Programma Internazionale Eco-Schools durante l'anno scolastico 2024-25 e l'inizio del 2025-26, ha conquistato la prestigiosa Bandiera Verde, un riconoscimento internazionale che premia le scuole più attive nel promuovere l'educazione ambientale e la responsabilità delle nuove generazioni. La cerimonia di consegna si terrà il 28 gennaio alle ore 15 nell'Aula Magna del liceo, con la partecipazione del Sindaco di Messina, dell'assessore alle Politiche Giovanili Liana Cannata e del Provveditore agli Studi Leon Zingales.

