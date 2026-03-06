Il Comune di Bergamo premiato per l’impegno nella cura e valorizzazione del verde urbano

Il Comune di Bergamo ha ricevuto una menzione d’onore alla settima edizione del Premio “La Ghiandaia 2025” che si è svolta a Roma venerdì 6 marzo. La premiazione si è tenuta presso la sede di Confagricoltura e il riconoscimento è stato attribuito per l’impegno nella cura e valorizzazione del verde urbano. La cerimonia è stata organizzata dalla Fondazione Alberitalia ETS e Veneto Agricoltura.

Bergamo ha ottenuto il riconoscimento nella categoria “Amministratori di beni pubblici”, per le politiche innovative e concrete a tutela del patrimonio arboreo e della biodiversità urbana. Nella giornata di venerdì 6 marzo, a Roma, la città di Bergamo ha ricevuto la “Menzione d’onore” alla settima edizione del Premio “La Ghiandaia 2025”, promosso da Fondazione Alberitalia ETS e Veneto Agricoltura, nel corso della cerimonia ospitata presso la sede di Confagricoltura. A rappresentare l’Amministrazione alla premiazione, l’assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini. Bergamo ha ottenuto il riconoscimento nella categoria“Amministratori di beni pubblici”, per le politiche innovative e concrete a tutela del patrimonio arboreo e della biodiversità urbana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Ripristino del verde urbano: associazione dona 200 alberi al Comune di LatianoLa prima fase dell’intervento, che si terrà il 13 febbraio prossimo, interesserà diverse aree strategiche della città: il parchetto “Niara”, l’asilo... Cura del verde all'interno della città, il Comune di Ferrara candidato al premio nazionaleIl Comune di Ferrara è tra i progetti selezionati nell’edizione 2026 del premio nazionale ‘La città per il verde’, grazie a ‘Attività di volontariato... Approfondimenti e contenuti su Il Comune di Bergamo premiato per.... Temi più discussi: Servizi Abitativi Pubblici: pubblicato l’Avviso 1/2026 per l’assegnazione di 68 alloggi nell’Ambito di Bergamo; Attive le limitazioni temporanee di I livello; Affitti brevi, ricorso contro il Comune di Bergamo - Cronaca; Pubblicato il nuovo bando per 68 alloggi pubblici nell'ambito di Bergamo: ecco come fare domanda. Scontro sugli affitti brevi, Confedilizia porta in tribunale il Comune di BergamoIl ricorso al Tar di Brescia promosso dall'associazione con Appe e Fiaip Bergamo annullare il nuovo regolamento sugli affitti brevi. bergamonews.it Affitti brevi, ricorso contro il Comune di BergamoIL REGOLAMENTO. Appe Confedilizia e Fiap si sono rivolti al Tar per chiedere l’annullamento della delibera di Palazzo Frizzoni: «Eccesso di potere e materia di competenza della Regione». L’assessore L ... ecodibergamo.it In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Bergamo apre le porte dei suoi due musei civici, Museo di Scienze Naturali e @museoarcheologicodibergamo , garantendo la gratuità di ingresso alle donne. Vi aspettiamo! #MuseoScienz - facebook.com facebook