Durante la cerimonia di premiazione a Shanghai, lo speaker cinese ha annunciato il vincitore come Kimi Raikkonen, il pilota finlandese. In realtà, il vincitore era Kimi Antonelli, un giovane italiano. Lo scambio è avvenuto mentre il presentatore annunciava il nome sul podio, creando un equivoco che ha suscitato attenzione tra il pubblico presente.

«The winner from Italy: Kimi Raikkonen», ha detto tutto bello convinto lo speaker cinese. E giù a ridere perché è giusto anche prenderla così, con il sorriso. È stato annunciato con questa frase – e ovviamente il nome è sbagliato – Andrea Kimi Antonelli che con la sua Mercedes, a soli 19 anni, ha vinto il primo Gp di F1 – quello di Cina, sul circuito di Shanghai – della sua carriera arrivando davanti al compagno di scuderia, George Russell, e a Lewis Hamilton (primo podio in Ferrari in un Gp). In sostanza, Kimi Antonelli è stato confuso con Kimi Raikkonen, ex pilota finlandese che oggi ha 46 anni e che nel 2007 vinse il Mondiale con la Ferrari. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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