cancro al testicolo in fase avanzata biopsia liquida guida le cure

Un paziente con tumore testicolare in fase avanzata ha beneficiato di una biopsia liquida che ha guidato le scelte terapeutiche. La scoperta permette di monitorare meglio la malattia, evitando interventi invasivi e migliorando la gestione delle cure. Questa tecnica si utilizza per analizzare il sangue e identificare le cellule tumorali. La speranza è che possa aiutare più di 400 uomini ogni anno a ricevere trattamenti più mirati e tempestivi.

Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Si aprono nuove prospettive per oltre 400 pazienti che ogni anno in Italia sono colpiti dalle forme più avanzate e gravi di tumore testicolare. La biopsia liquida può guidare la selezione delle cure anche nei tumori del testicolo germinali. Con un semplice esame del sangue si individuano ora quei pazienti che possono guarire definitivamente dalla malattia attraverso la chemioterapia ad alte dosi e il trapianto di midollo osseo. Sono le conclusioni di uno studio dell'Igg (Italian Germ Cell Cancer Group), che fa parte della Ficog (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups). 🔗 Leggi su Iltempo.it

