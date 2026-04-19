Durante la trasmissione televisiva, Marco Masini non è riuscito a esibirsi con la canzone “Bella Stronza” a causa di un imprevisto. La sua carriera, che dura da oltre 35 anni, include numerosi concerti e album pubblicati. La sua performance è stata interrotta prima di poter cantare, lasciando un momento di imbarazzo in diretta. La puntata è proseguita senza ulteriori esibizioni dell’artista.

Marco Masini ha vissuto varie fasi nella propria carriera, avendo alle spalle ben 35 anni di palchi calcati, dischi e successi. Ha raggiunto la vetta, rischiato di finire definitivamente nel dimenticatoio, è rinato e oggi, di fatto, vive l’ennesima epoca personale. Una nuova generazione ha iniziato a interessarsi a lui, grazie alla collaborazione con Fedez, che a Domenica In ha voluto ringraziare. Masini e Fedez. Quello del 2026 è stato il decimo Sanremo per Marco Masini, tornato dopo tanti anni nei primi cinque posti. Un’esperienza molto forte, quella dell’Ariston, resa possibile grazie a Fedez. Tutto è partito nel 2025, quando il rapper ha voluto portare Bella Stronza alla serata delle cover.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Imbarazzo a Domenica In, Marco Masini non può cantare: “Non si dedica Bella Stronza”

Fedez e Marco Masini cantano Male necessario - Domenica In Speciale Sanremo 2026

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