Fedez e Masini a Sanremo 2026 con Male Necessario | il feeling artistico nato con Bella Stronza

Fedez e Marco Masini portano sul palco di Sanremo 2026 il brano “Male Necessario” dopo aver condiviso un'esperienza musicale durante la serata cover dello scorso anno. La loro collaborazione nasce da un feeling artistico consolidato e si rafforza con questa esibizione tra i big. La scelta di esibirsi insieme al festival dimostra la volontà di sperimentare nuove sinergie musicali. La loro presenza suscita curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Fedez e Marco Masini dopo la serata cover dello scorso anno, tornano insieme al Festival di Sanremo 2026 tra i big, come coppia. Presentano il brano Male Necessario, che racconta la loro storia, così come spiegato da entrambi alla presentazione.