Un attore noto per il suo ruolo in Buffy si è spento nel sonno nella sua casa di San Francisco. La causa della morte è stata un infarto nel 2023, legato a un difetto cardiaco. La notizia è stata resa nota oggi, mentre Hollywood ricorda altri protagonisti del passato. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra i fan della serie televisiva.

Los Angeles, 21 marzo 2026 – È morto del sonno nella sua casa di San Francisco. Mentre Hollywood ancora piange Chuck Norris, la generazione dei Millenials perde un altro beniamino della tv. Se n’è andato Nicholas Brendon, conosciuto soprattutto dagli appassionati di ‘ Buffy l’ammazzavampiri ’, dove interpretava Xander Harris. Aveva 54 anni. L’infarto e la malattia cardiaca. Secondo una nota diffusa dalla famiglia è stato trovato senza vita nel suo letto ieri. È deceduto “per cause naturali ”, si legge. ''Con il cuore spezzato condividiamo la scomparsa di nostro fratello e figlio. Nicholas era una persona appassionata, sensibile e profondamente creativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - È morto Nicholas Brendon, tormentata star di Buffy. L’infarto nel 2023 e il difetto cardiaco. “Deceduto nel sonno”

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Una selezione di notizie su Nicholas Brendon

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Ci ha lasciato, a soli 54 anni, #NicholasBrendon, amato dal pubblico per il ruolo di Xander Harris nella serie di culto #Buffy l'ammazzavampiri. Al link il ricordo: x.com